Был младше на 14 лет: в Бердичеве женщина убила любовника и инсценировала его самоубийство

В Винницкой области задержана 62-летняя женщина, подозреваемая в убийстве своего сожителя. Мужчина был младше ее на 14 лет.

Инцидент произошел в Бердичеве. В один из вечеров Галина начала бегать по селу и звать людей на помощь. Когда соседи вошли в ее дом, на полу лежал окровавленный мужчина. Ее сожительнице Николаю было всего 46 лет.

Той же ночью к убитой горем женщине приехали полицейские. Тогда Галина заявила, что никак не причастна к смерти мужчины, и это самоубийство. Однако орудие убийства следователи обнаружили не сразу.

– Установлено, что между супругами возник бытовой конфликт, во время которого жена нанесла несколько ножевых ранений своему мужу, от которых последний скончался на месте происшествия, — сообщили в полиции.

Лишь после тщательных обысков в доме Галины нашли кухонный нож, который она, очевидно, старательно спрятала за посудой в кухне.

Что говорят соседи

Смерть 46-летнего Николая шокировала односельчан: все вокруг знали ее как хорошего хозяина и доброжелательного соседа. А вот о 62-летней Галине несколько иного мнения. Женщина часто ссорилась с соседями и даже могла наброситься с кулаками.

Более того, своего первого мужа Михаила во время бытовой ссоры она чуть не убила. Вместе со вторым уже погибшим сожителем Галина злоупотребляла алкоголем.

– Они сами разбирались, никто туда не вмешивался. Галя немного неадекватная. У нее немного с психикой не так, как надо, — говорят соседи.

Причиной такого циничного убийства могла стать ревность: из-за большой разницы в возрасте Галина чуть ли не ежедневно устраивала сожителю скандалы.

– Она к каждому столбу его ревновала. Коля на 14 лет был младше, а жизнь его так сложилась. Он тихий человек, таков он, трудолюбивый был. Но он никогда не давал повода, – сочувствуют знакомые мужчины.

Никто из соседей не поверил в версию самоубийства мужчины, поскольку он физически не мог несколько раз ударить себя ножом, а потом еще и спрятать его.

Сейчас 62-летняя Галина находится в СИЗО. Несмотря на то, что она не собирается признавать своей вины, у следствия достаточно доказательств, чтобы привлечь женщину к ответственности.

За убийство сожителя ей грозит от десяти до пятнадцати лет тюрьмы.