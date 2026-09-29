Эстонское Управление охранной полиции (КАПО) пришло к выводу, что поджог здания оборонной компании Milrem Robotics в Таллинне был актом саботажа, заказанным российскими спецслужбами.

В связи с этим Министерство иностранных дел Эстонии вызывает временного поверенного РФ, пишет издание err.ee.

Поджог Milrem в Таллинне: что заявили в Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что КАПО считает причастность российских спецслужб установленной на основании собранной информации.

Сейчас смотрят

Уголовное расследование продолжается с целью установления всех обстоятельств дела. В то же время, по данным эстонских властей, собранные материалы подтверждают заказной характер поджога.

Подозреваемые в непосредственном совершении преступления уже задержаны. Они находятся под стражей.

Генеральный директор КАПО Марго Паллосони заявил, что угроза провокаций и попыток саботажа со стороны России сохраняется.

По его словам, российские спецслужбы продолжают попытки вербовки и влияния в Европе. Особое внимание безопасности должны уделять организации, поддерживающие Украину, а также предприятия оборонной промышленности.

КАПО рекомендует таким структурам усилить физическую и киберзащиту.

Михал, со своей стороны, назвал поджог частью более широкой кампании России в Европе, которая, по оценке эстонских властей, направлена на запугивание и сокращение поддержки Украины.

В Кремле обвинения Эстонии отвергли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления эстонской стороны безосновательными и, по его словам, не имеющими связи с реальностью.

Что известно о поджоге Milrem Robotics

В ночь с 15 на 16 августа в здании на улице Бетони в районе Ласнамее в Таллинне, которым пользовалась оборонная компания Milrem Robotics, произошел пожар.

Его быстро локализовали, люди не пострадали.

17 августа в Латвии задержали двух граждан страны, которых подозревают в совершении поджога. На следующий день задержали ещё одного человека.

В ходе обысков в Латвии правоохранители изъяли носители информации и предметы, которые, по данным следствия, могли быть использованы для совершения преступления.

17–18 сентября Латвия передала Эстонии трех подозреваемых.

Milrem Robotics в сотрудничестве со странами ЕС поставляет Украине беспилотные наземные транспортные средства THeMIS.

Ранее The Telegraph сообщал, что Россия начала новую кампанию диверсий против оборонных предприятий в странах Европы, в частности тех, которые поставляют вооружение Украине.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.