Американский президент Дональд Трамп заявил, что США активизировали работу с Украиной и Россией по прекращению войны. Он призвал кремлевского диктатора Владимира Путина положить этому конец.

Об этом глава Белого дома заявил во время выступления на всеобщих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Трамп о прекращении войны РФ против Украины

Президент США выразил убеждение, что завершение войны России против Украины состоится в кратчайшие сроки.

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Перед началом заседания Генассамблеи ООН он вместе с первой леди США Меланией Трамп ненадолго остановился возле журналистов. На вопрос о том, какое послание он имеет к Путину, президент США ответил лаконично.

— Остановите войну, — заявил Трамп в обращении к российскому диктатору.

Кроме этого, в своей речи с трибуны ООН Трамп отметил катастрофические масштабы человеческих потерь. По его словам, ежемесячно в боевых действиях погибают около 25 тыс. человек, преимущественно военнослужащих с обеих сторон.

— Мы работаем с лидерами Украины и РФ. И мы это сделаем. Думаю, это произойдет быстрее, чем люди осознают, что это позади. Это будет сделано быстро, – утверждает американский президент.

Накануне выступления в ООН глава Белого дома также констатировал, что Россия потеряла контроль над собственной нефтеперерабатывающей отраслью, призвав Москву остановить свою войну против Украины.

Во вторник, 22 сентября, в Нью-Йорке запланирована двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с Трампом.

Ранее он сообщил, что во время переговоров с главой Белого дома планирует подробно обсудить конкретные предложения, направленные на деэскалацию войны.

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