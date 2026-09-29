В Украине начался сезон усиленного эпидемиологического наблюдения за острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом, который продлится до 23 мая 2027 года. В этот период растет уровень заболеваемости, а система здравоохранения работает в режиме повышенной готовности для реагирования на изменение эпидемической ситуации.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

В Украине начался сезон гриппа и других ОРВИ

Эпидемиологическое наблюдение за ОРВИ в Украине функционирует на двух взаимодополнительных уровнях.

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В частности, рутинный эпиднадзор осуществляется всеми учреждениями здравоохранения страны и показывает общий масштаб заболеваемости – количество обращений пациентов с симптомами ОРВИ, региональное распределение и динамику со временем.

Дозорный эпиднадзор предполагает детализированную систему, которая работает в Украине уже десятый год подряд. Она охватывает 34 специализированных учреждения здравоохранения в разных регионах, где систематически отбирают образцы клинических материалов. Это позволяет установить, какие вирусы и штаммы гриппа циркулируют в стране.

Полученные данные помогают заметить начало эпидемического подъема заранее, выявить новые или более опасные варианты вирусов (в частности, с эпидемическим потенциалом) и уменьшить количество тяжелых случаев заболевания.

Кроме того, ЦОС Минздрава имеет статус Национального центра гриппа в Глобальной системе ВОЗ (GISRS). Информация о циркуляции вирусов в Украине вместе с данными других государств используется для ежегодного определения штаммового состава вакцин против гриппа.

Подготовка к сезону гриппа в условиях войны

Подготовка системы здравоохранения к новому эпидсезону началась заранее. Летом и в начале осени состоялось ежегодное совещание участников системы эпиднадзора и мониторинговые визиты в дозорную сеть.

С июля до сентября 2026 года специалисты ЦОС и ВОЗ провели очные и онлайн-визиты в дозорные заведения в семи областях и городе Киеве. Главная цель проверок – оценка готовности медицинских учреждений и вирусологических лабораторий, контроль качества сбора и передачи данных, а также оказание практической помощи.

Отдельное внимание при подготовке уделили устойчивости системы в условиях военного положения, в частности, ее способности бесперебойно работать во время возможных перебоев с электроснабжением, повреждений инфраструктуры, логистических сложностей и кадровых вызовов.

При поддержке Бюро ВОЗ в Украине для специалистов дозорных заведений также провели практические тренинги по алгоритмам действий в чрезвычайных ситуациях.

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