В Ивано-Франковской области произошел взрыв газа на территории частного дома. В результате взрыва травмирован владелец дома.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о чрезвычайном происшествии в селе Чукаловка поступило днем ​​27 января.

Взрыв газа произошел в помещении летней кухни, возле которой находился хозяин дома. Она не загорелась и не разрушилась.

Однако владелец жилья, мужчина 1941 года рождения, травмировался. Спасатели транспортировали пострадавшего в автомобиль экстренной медицинской помощи.

Травмированного мужчину госпитализировали в Областную клиническую больницу, где он находится под наблюдением медицинских работников.

Пожары в Украине

По данным ГСЧС, за сутки в 107 пожарах в Украине погибли шесть человек и еще один пострадал, однако удалось спасти пяти жителей.

С начала 2022 года в Украине произошло 3 683 пожаров, в которых огонь унес жизни 208 граждан и травмировал 130 человек, однако спасли 130 жителей.