Полиция назвала предварительную версию взрыва газа в жилом доме в Черновцах

По предварительной информации, взрыв газа в жилом доме в центре Черновцов произошел, когда женщина подожгла спички. Пострадавшая получила ожоги тела.

Об этом заявила руководитель пресс-службы Главного управления Нацполиции в Черновицкой области Каролина Марышева. По ее словам, в результате взрыва пострадала женщина 1948 года рождения.

Она ухаживала за жителем квартиры в доме на улице Шептицкого. Когда она нашла в одну из комнат, то подожгла спички, а газ взорвался.

– Пожара не было. У пострадавшей – ожоги рук и лица, – сообщила она.

Мужчину госпитализировали в больницу с ожогами головы. Всего в результате взрыва предварительно пострадали два человека.

Взрыв в Черновцах

Вечером 16 января произошел взрыв газа в Черновцах в одной из квартир жилого дома на улице Шептицкого. Всех местных жителей эвакуировали.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, спасатели и специалисты, которые выясняют все обстоятельства и возможные причины взрыва.