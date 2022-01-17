Полиция назвала предварительную версию взрыва газа в жилом доме в Черновцах

По предварительной информации, взрыв газа в жилом доме в центре Черновцов произошел, когда женщина подожгла спички. Пострадавшая получила ожоги тела.
Об этом заявила руководитель пресс-службы Главного управления Нацполиции в Черновицкой области Каролина Марышева. По ее словам, в результате взрыва пострадала женщина 1948 года рождения.
Она ухаживала за жителем квартиры в доме на улице Шептицкого. Когда она нашла в одну из комнат, то подожгла спички, а газ взорвался.
– Пожара не было. У пострадавшей – ожоги рук и лица, – сообщила она.
Мужчину госпитализировали в больницу с ожогами головы. Всего в результате взрыва предварительно пострадали два человека.
Взрыв в Черновцах
Вечером 16 января произошел взрыв газа в Черновцах в одной из квартир жилого дома на улице Шептицкого. Всех местных жителей эвакуировали.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские, спасатели и специалисты, которые выясняют все обстоятельства и возможные причины взрыва.