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Факты / Видео / Украина / Политика

Россия может устроить подрыв домов как провокацию – депутат Европарламента

Наталья Луценко Специальный корреспондент международного отдела программы Факты ICTV

Россия может устроить подрыв домов как провокацию, чтобы скрыть вторжение в Украину. Такое мнение высказал депутат Европарламента Радослав Сикорский на своей странице в Twitter.

Он напомнил, как в 1999 году Путин заставил работников ФСБ взорвать многоэтажки. Тогда погибли сотни россиян.

Поэтому евродепутат считает, что такой сценарий событий тоже может быть возможен для нового военного вторжения в Украину.

Также недавно Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор. Они обсудили координацию через наращивание войск на территории Украины.

Блинкен подчеркнул, что дальнейшая агрессия Кремля будет иметь быстрые, серьезные и скоординированные последствия. В то же время стороны подтвердили, что открыты к диалогу с Россией, но не за счет свободы и суверенитета партнеров НАТО.

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