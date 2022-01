Россия может устроить подрыв домов как провокацию – депутат Европарламента

Россия может устроить подрыв домов как провокацию, чтобы скрыть вторжение в Украину. Такое мнение высказал депутат Европарламента Радослав Сикорский на своей странице в Twitter.

Он напомнил, как в 1999 году Путин заставил работников ФСБ взорвать многоэтажки. Тогда погибли сотни россиян.

Поэтому евродепутат считает, что такой сценарий событий тоже может быть возможен для нового военного вторжения в Украину.

Let’s remember how Vladimir Putin created a casus beli for the second Chechen war, the one which catapulted him to the presidency. By getting FSB to blow up apartment blocks with hexogen, killing hundreds of Russians. I would expect a similar pattern with Ukraine. https://t.co/u6SAb69O8A

