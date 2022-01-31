Поліція затримала групу осіб, що планували масові заворушення в Україні

Поліція затримала групу осіб, які планували влаштувати масові заворушення на території України.

Наразі відомо, що подробиці затримання правоохоронці розкриють під час брифінгу 31 січня.

Сам брифінг відбудеться за участі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та голови Нацполіції Ігоря Клименка.

Нагадаємо, раніше неодноразово лунала інформація, що Росія може влаштувати провокації для виправдання військового вторгнення в Україну.

Так, 14 січня депутат Європарламенту Радослав Сікорський заявив, що Росія може влаштувати підрив будинків як сценарій, що уможливить російське вторгнення.

Про можливі провокації також повідомляли у Головному управлінні розвідки України. Там заявили, що Спеціальні служби РФ готують низку провокацій проти своїх військовослужбовців, щоб звинуватити в цьому українську армію.

В першій половині січня американська розвідка повідомила, що Росія наперед направила на схід України групу диверсантів, які можуть провести там спецоперацію під помилковим прапором. Це зробили на випадок, якщо Кремлю знадобиться привід для військового вторгнення.