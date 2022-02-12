В Ровенской области в результате случайного взрыва гранаты погибли двое мужчин. Долгое время они являлись сожителями.

Инцидент произошел в Здолбунове вечером 10 февраля. Испуганные соседи, которые первыми услышали взрыв, сбежались к дому 40-летнего Сергея и его товарища, 47-летнего Виталия.

В комнате, где произошел взрыв, весь пол был залит кровью, а стены – иссечены осколками. Одному из мужчин почти полностью оторвало голову, а другой лежал окровавлен и без руки.

– Был страшный взрыв. Я думала, что это котел у кого-то взорвался. Посмотрела у себя – ничего, позвонила соседям – ничего. Начали мы кричать в окно: Сергей, Сергей, а никто не отзывается. Посмотрела в окно – а там они двое лежат, — вспоминает соседка.

После увиденного односельчане немедленно вызвали полицию. Следователям они рассказали, что мужчины последние несколько лет жили вдвоем, хотя имели собственные семьи.

Жили вместе несколько лет: на Ровенщине в результате взрыва погибли два товарища / 3 фотографии

Выяснилось, что у одного из товарищей осталось трое детей, а у другого – двое. Обеих мужчин жены выгнали из дома, и они вместе начали жить у Сергея.

– Они очень пьянствовали, пили. Они, может, как голуби были, извините за выражение. Может быть, были и любовниками. У него, у Сережки, трое детей, а у этого, говорят, что двое. Что одного жена выгнала из дома, что и другого выгнала из дома. Так они здесь и жили, – призналась одна из соседок.

В доме, где проживали Сергей и Виталий, эксперты обнаружили с десяток патронов и фрагменты боевой гранаты РГД-5. Соседи же говорят – оружия у мужчин никогда не видели.

В полиции уточнили, что ни один из погибших в украинской армии не служили, и опыта в АТО/ООС у них не было. Где они взяли патроны и гранату, будет выяснено в ближайшее время.

Расследование гибели двух товарищей продолжается, но главная версия – это несчастный случай. Похоже, что погибшие разбирали гранату или просто ею играли, не подумав, насколько это опасно.