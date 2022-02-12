У Рівненській області внаслідок випадкового вибуху гранати загинуло двоє чоловіків. Довгий час вони були співмешканцями.

Інцидент стався у Здолбунові ввечері 10 лютого. Перелякані сусіди, які першими почули вибух, збіглися до будинку 40-річного Сергія і його товариша, 47-річного Віталія.

У кімнаті, де стався вибух, вся підлога була залита кров’ю, а стіни – посічені осколками. Одному із чоловіків майже повністю відірвало голову, а інший був закривавлений і без руки.

– Був страшенний вибух. Я думала, що то котел в когось вибухнув. Подивилася в себе – нічого, подзвонила до сусідів – немає. Почали ми кричати до вікон: Сергію, Сергію,, ніхто не відзивається. Подивилася у вікно – а там двоє лежать, – пригадує сусідка.

Після побаченого односельчани негайно викликали поліцію. Слідчим вони розповіли, що чоловіки останні декілька років мешкали удвох, хоча мали власні родини.

Жили разом кілька років: на Рівненщині внаслідок вибуху загинуло два товариша / 3 фотографии

З’ясувалося, що в одного із товаришів залишилося троє дітей, а в іншого – двоє. Обох чоловіків дружини вигнали з дому, і вони разом почали жити у будинку Сергія.

– Вони дуже пиячили, пили. Вони, може, як голуби були, вибачте за вислів. Можливо, були і коханцями. В нього цього Серьожки троє дітей, а в цього кажуть, що двоє. То що одного жінка вигнала з хати, то і другого вигнала з хати. То вони тут і жили, – зізналася одна із сусідок.

У будинку, де мешкали Сергій та Віталій, експерти знайшли з десяток набоїв і фрагменти бойової гранати РГД-5. Сусіди ж кажуть – зброї в чоловіків ніколи не бачили.

У поліції уточнили, що жоден із загиблих відношення до служби в українській армії не мали, як і досвіду в АТО/ООС. Де вони взяли набої та гранату, буде з’ясовувати слідство.

Наразі розслідування загибелі двох товаришів триває, але головна версія – це нещасний випадок. Схоже на те, що загиблі розбирали гранату або просто нею гралися, і не подумали, наскільки це небезпечно.