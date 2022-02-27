Российско-оккупационные войска пытаются захватить города Украины. В Харькове боевики взорвали газопровод, после чего в воздухе появилось огромное грибовидное облако.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предостерегла граждан от дезинформации: взрыв не был ядерным ударом, хотя визуально похож на него.

За эту ночь российские войска уже успели создать две техногенные катастрофы: в Харькове взорвали газопровод, а в Василькове горит нефтебаза.

Как уберечь себя от вредных веществ

Граждан, которые проживают рядом с Харьковом и Васильковом, призывают закрыть окна и не открывать их без необходимости.

Ветер может разносить вредные вещества в разные направления. Во время открытия окон завешивайте их влажной или марлевой тканью и периодически меняйте.

Следует избегать длительного пребывания на улице, пользоваться системой кондиционирования и очистки воздуха, поставить в доме емкости с водой для повышения влажности.

Необходимо регулярно делать влажную уборку. А если вы почувствовали запах дыма, тогда немедленно наденьте на лицо влажную маску, а оконные и дверные проемы изолируйте влажной тканью.

Увеличьте потребление жидкости до 2-3 л в день для взрослых, не пейте газированные напитки. Несколько раз в день принимайте душ, промывайте нос и горло. Лучше всего — немедленно уехать из близкого к аварии места, если нет возможности выполнять эти советы.