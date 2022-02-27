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У мережі з’явилось відео масштабної пожежі на нафтобазі під Васильковом

Тетяна Забожко редакторка стрічки
пожежа на нафтобазі під Васильковом 27 лютого 2022

Камери спостереження, встановлена на тепловозі, що проїжджав у десятках метрів від палаючих резервуарів з пальним на нафтобазі під Васильковом, зафіксували унікальні кадри.

За лічені хвилини після удару російською ракетою та вибуху представникам автозаправки вдалось врятувати 15 вагонів із дизельним пальним та вісім вагонів із газом.

– Цим пальним ми зможемо заправляти ЗСУ, тероборону, медиків, Київенерго, Київпастранс та інших, хто не дає Києву впасти та “тримає небо”, – зазначили представники мережі автозаправок.

Уночі 27 лютого російсько-окупаційні війська нанесли ракетний удар по нафтобазі в селі Крячки під Васильковом

Пожежа на нафтобазі під Васильковом сталась після влучання в один із резервуарів із паливом.

Нагадаємо, що це не єдина техногенна катастрофа, яку вночі 27 лютого влаштували російсько-окупаційні війська, які вже четверту добу здійснюють відкриту широкомасштабну атаку на Україну.

Зокрема, у Харкові підірвали газопровід.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: KLO

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