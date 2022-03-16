Спасатели Ровенской области завершили разбирать завалы возле Антопольской телебашни.

Об этом в видеообращении сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

По его словам, количество жертв вражеского ракетного удара возросло до 21. Девять человек получили травмы.

Виталий Коваль сообщил, что ночь в Ровенской области прошла спокойно, несмотря на сирены воздушной тревоги. Соответствующие службы работают над восстановлением телевизионного сигнала в регионе.

– Четыре местных телеканала уже в эфире, – отметил глава ОГА.

Также глава ОГА рассказал и о посевной кампании. По его словам, 420 тыс. га должны засеять аграрии области. 152 тыс. га озимых нормально перезимовали, потому что будет обрабатывать.

Напомним, что российские войска 14 марта нанесли удар по телевышке. В результате авиаудара произошло разрушение самой башни и админпомещений.

Впоследствии стало известно, что жертвами авиаудара стали девять человек. Раненых сначала было девять.

15 марта глава Ровенской ОГА Виталий Коваль сказал, что число погибших от ракетного удара по телевизионной башне возросло с девяти до 19 человек.