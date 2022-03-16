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Факти / Надзвичайні події

Удар по телевежі на Рівненщини: кількість загиблих зросла до 21

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Удар по телевежі на Рівненщини: кількість загиблих зросла до 21

Рятувальники Рівненської області завершили розбирати завали біля Антопільської вежі.

Про це у відеозверненні повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

За його словами, кількість жертв ворожого ракетного удару зросла до 21. Дев’ять людей дістали травм.

Віталій Коваль повідомив, що ніч на Рівненщині пройшла спокійно попри сирени повітряної тривоги. Наразі відповідні служби працюють над відновленням телевізійного сигналу у регіоні.

– Чотири місцевих телеканали вже в ефірі, – зазначив голова ОДА.

Також голова ОДА розповів і про посівну кампанію. За його словами, 420 тис. га мають засіяти аграрії області. 152 тис. га озимих нормально перезимували, тому буде що обробляти.

Нагадаємо, що російські війська 14 березня завдали удару по телевежі. Внаслідок авіаудару сталося руйнування самої вежі та адмінприміщень.

Згодом стало відомо, що жертвами авіаудару стали дев’ять людей. Поранених спочатку було теж дев’ятеро.

15 березня голова Рівненської ОДА Віталій Коваль сказав, що кількість загиблих від ракетного удару по телевізійній вежі зросла з дев’яти до 19 людей.

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Фото: Pexels

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