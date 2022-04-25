В результате ракетных ударов, которые утром в понедельник, 25 апреля, российские войска нанесли по Винницкой области, погибли пять человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Винницкой областной прокуратуры. Речь идет об обстрелах объектов транспортной инфраструктуры в Жмеринке и Казатине.

Есть информация о 18 раненых, однако данные еще уточняются.

– Утром 25 апреля российские оккупационные войска осуществили ракетные обстрелы объектов транспортной инфраструктуры вблизи Жмеринки и Казатина в Винницкой области… В результате вражеских обстрелов предварительно 5 человек погибли, 18 ранены. Информация уточняется, – отметили в прокуратуре.

В настоящее время на месте обстрелов работают следователи и прокуроры.

Следователи управления Службы безопасности Украины в Винницкой области открыли уголовные производства по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (преднамеренные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям).

Как известно, сегодня утром в Винницкой области раздалась воздушная тревога, а впоследствии появилась информация о взрывах. Российские войска нанесли ракетные удары по железнодорожным узлам городов Жмеринка и Казатин.

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От ракетных обстрелов РФ также пострадала железнодорожная инфраструктура в Ровенской и Львовской областях.

Источник: Винницкая областная прокуратура