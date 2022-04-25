25 апреля около 08.30 в результате вражеского ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции Красное Львовской области.

Новые подробности о ракетных обстрелах сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, сейчас на месте работают структурные подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Пожар, возникший в результате ракетного удара, еще тушат. Информации о пострадавших по состоянию на данный момент нет.

Максим Козицкий добавил, что одну ракету на территории Львовщины уничтожили подразделения зенитных ракетных войск Воздушного командования Запад.

Ракеты летели на Запад Украины с юго-восточного направления, российские оккупанты выпускали их из самолетов стратегической авиации, возможно Ту-95, но данные еще уточняются.

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Утром 25 апреля на территории Львовской области была объявлена ​​воздушная тревога. Позже были слышны взрывы. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что в Золочевском районе на Львовщине из-за ракетных обстрелов вспыхнули пожары.

Фото: Максим Козицкий