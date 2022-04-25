Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 61 день войны
Убили Убили
215 детей
Ранили Ранили
>391 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 224 взрослых
Факты / Происшествия

Ракеты выпустили возможно из самолетов Ту-95: подробности утренних обстрелов Львовщины

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Ракеты выпустили возможно из самолетов Ту-95: подробности утренних обстрелов Львовщины

25 апреля около 08.30 в результате вражеского ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции Красное Львовской области.

Новые подробности о ракетных обстрелах сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, сейчас на месте работают структурные подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Пожар, возникший в результате ракетного удара, еще тушат. Информации о пострадавших по состоянию на данный момент нет.

Максим Козицкий добавил, что одну ракету на территории Львовщины уничтожили подразделения зенитных ракетных войск Воздушного командования Запад.

Ракеты летели на Запад Украины с юго-восточного направления, российские оккупанты выпускали их из самолетов стратегической авиации, возможно Ту-95, но данные еще уточняются.

Related video

Утром 25 апреля на территории Львовской области была объявлена ​​воздушная тревога. Позже были слышны взрывы. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что в Золочевском районе на Львовщине из-за ракетных обстрелов вспыхнули пожары.

Фото: Максим Козицкий

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка