Унаслідок ракетних ударів, які зранку в понеділок, 25 квітня, російські війська завдали по Вінницькій області, загинули п’ятеро людей.

Про це поінформували в пресслужбі Вінницької обласної прокуратури. Йдеться про обстріли об’єктів транспортної інфраструктури в Жмеринці та Козятині.

Є інформація про 18 поранених, однак дані ще уточнюються.

– Уранці 25 квітня російські окупаційні війська здійснили ракетні обстріли об’єктів транспортної інфраструктури поблизу Жмеринки та Козятина на Вінниччині… Внаслідок ворожого обстрілу попередньо 5 осіб загинули, 18 поранено. Інформація уточнюється, – зазначили в прокуратурі.

Зараз на місці обстрілів працюють слідчі та прокурори.

Слідчі управління Служби безпеки України у Вінницькій області відкрили кримінальні провадження за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків).

Як відомо, сьогодні зранку у Вінницькій області пролунала повітряна тривога, а згодом з’явилася інформація про вибухи. Російські війська завдали ракетних ударів по залізничних вузлах міст Жмеринка і Козятин.

Related video

Від ракетних обстрілів РФ сьогодні також постраждала залізнична інфраструктура у Рівненській та Львівській областях.

Джерело: Вінницька обласна прокуратура