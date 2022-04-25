Российские военные нанесли ракетные удары по Ровенской области. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

— Враг нанес два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре. Ущерб устанавливается, жертв нет. Во время воздушных тревог настоятельно рекомендуем находиться в укрытиях, – подчеркнул он.

Утром 25 апреля воздушная тревога была почти по всей территории Украины. В частности, во Львовской области из-за ракетных обстрелов вспыхнули пожары.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Огонь вспыхнул в двух населенных пунктах Золочевского района.

Также утром на территории Винницкой области произошли несколько взрывов. Укрзализныця сообщила, что в связи с повреждением тяговых подстанций отсутствует напряжение в контактной сети на участках Шепетовка – Казатин, Жмеринка – Казатин, Казатин – Фастов.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 61-й день. Российские войска продолжают наносить ракетные удары по украинским городам.