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Российские военные нанесли ракетные удары по Ровенской области

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Российские военные нанесли ракетные удары по Ровенской области

Российские военные нанесли ракетные удары по Ровенской области. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

— Враг нанес два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре. Ущерб устанавливается, жертв нет. Во время воздушных тревог настоятельно рекомендуем находиться в укрытиях, – подчеркнул он.

Утром 25 апреля воздушная тревога была почти по всей территории Украины. В частности, во Львовской области из-за ракетных обстрелов вспыхнули пожары.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Огонь вспыхнул в двух населенных пунктах Золочевского района.

Также утром на территории Винницкой области произошли несколько взрывов. Укрзализныця сообщила, что в связи с повреждением тяговых подстанций отсутствует напряжение в контактной сети на участках Шепетовка – Казатин, Жмеринка – Казатин, Казатин – Фастов.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 61-й день. Российские войска продолжают наносить ракетные удары по украинским городам.

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