В результате ракетных ударов по железнодорожным узлам Винницкой области есть жертвы.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

По его словам, в результате ракетных ударов есть погибшие и раненые.

— Сегодня Винницкая область снова под ракетными обстрелами. Город Жмеринка, город Казатин. Враг пытается нанести удар по объектам критической инфраструктуры, – рассказал Борзов.

На месте инцидентов работают спасатели ГСЧС, сотрудники СБУ и полиция.

Больше деталей сообщат позже.

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Напомним, что сегодня утром под ракетными вражескими обстрелами оказались пять железнодорожных станций в Центре и Западе Украины. По меньшей мере, 16 пассажирских поездов задерживаются в пути. Время задержки некоторых составляет около трех часов.

Также сегодня с утра в Золочевском районе Львовской области произошли пожары из-за ракетных обстрелов.

Напомним, что война в Украине длится уже 61 день.