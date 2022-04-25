В результате ракетных ударов по железнодорожным узлам Винницкой области есть жертвы.
Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
По его словам, в результате ракетных ударов есть погибшие и раненые.
— Сегодня Винницкая область снова под ракетными обстрелами. Город Жмеринка, город Казатин. Враг пытается нанести удар по объектам критической инфраструктуры, – рассказал Борзов.
На месте инцидентов работают спасатели ГСЧС, сотрудники СБУ и полиция.
Больше деталей сообщат позже.
Напомним, что сегодня утром под ракетными вражескими обстрелами оказались пять железнодорожных станций в Центре и Западе Украины. По меньшей мере, 16 пассажирских поездов задерживаются в пути. Время задержки некоторых составляет около трех часов.
Также сегодня с утра в Золочевском районе Львовской области произошли пожары из-за ракетных обстрелов.
Напомним, что война в Украине длится уже 61 день.