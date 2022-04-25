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Факты / Происшествия

Враг нанес ракетные удары по пяти железнодорожным станциям в Центре и на Западе Украины

Марта Бондаренко редактор ленты
поїзд

Сегодня утром, 25 апреля, российский враг нанес ракетные удары по железнодорожным узлам в Центре и на Западе Украины.

Об этом сообщил глава Укрзализныци Александр Камышин.

По его словам, в результате вражеских ударов есть травмированные, сейчас все детали выясняют.

Кроме того, минимум 16 пассажирских поездов будут задержаны.

В Укрзализныце сообщили, что в связи с повреждением тяговых подстанций отсутствует напряжение в контактной сети на участках в Винницкой области, а именно: Шепетовка – Казатин, Жмеринка – Казатин, Казатин – Фастов.

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В УЗ сообщили, что в дороге задерживаются следующие поезда:

  • №86 Запорожье – Львов (+1 ч 40 мин);
  • №174 Запорожье – Хмельницкий (+1 час);
  • №87 Запорожье – Ковель (+1 ч 35 мин);
  • №96 Рахов – Киев (+1 час);
  • №770 Каменец-Подольский – Киев (+1 ч 10 мин);
  • №50 Трускавец – Киев (+ 4 часа);
  • №56 Рахов – Киев (+ 3 часа);
  • №21 Харьков – Трускавец (+ 3 часа);
  • №13 Солотвино – Киев (+ 2 часа);
  • №130 Кременчуг – Ивано-Франковск (+ 2 часа);
  • №231 Днепр – Львов (+ 3 часа);
  • №45 Ужгород – Лозовая (+ 32 мин);
  • 774 Львов – Дарница (+ 1 ч 42 мин).

Информация не окончательная – будет обновляться.

Сегодня с утра в Золочевском районе Львовской области произошли пожары из-за ракетных обстрелов.

Напомним, что война в Украине длится уже 61 день.

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Источник: Укрзализныця

Фото: Depositphotos

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