Внаслідок ракетних ударів по залізничних вузлах Вінниччині є жертви.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

За його словами, внаслідок ракетних ударів є загиблі та поранені.

– Сьогодні Вінниччина знову під ракетними обстрілами. Місто Жмеринка, місто Козятин. Ворог намагається завдати удару по об’єктах критичної інфраструктури, – розповів Борзов.

Наразі на місці інцидентів працюють рятувальники ДСНС, співробітники СБУ та поліція.

Більше деталей повідомлять згодом.

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Нагадаємо, що сьогодні зранку під ракетними ворожими обстрілами опинилися п’ять залізничних станцій у Центрі та на Заході України. Щонайменше 16 пасажирських поїздів затримуються у дорозі. Час затримки деяких становить близько трьох годин.

Також повідомлялося, що у Золочівському районі Львівщини сталися пожежі через ракетні обстріли.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 61 добу.