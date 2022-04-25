Внаслідок ракетних ударів по залізничних вузлах Вінниччині є жертви.
Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
За його словами, внаслідок ракетних ударів є загиблі та поранені.
– Сьогодні Вінниччина знову під ракетними обстрілами. Місто Жмеринка, місто Козятин. Ворог намагається завдати удару по об’єктах критичної інфраструктури, – розповів Борзов.
Наразі на місці інцидентів працюють рятувальники ДСНС, співробітники СБУ та поліція.
Більше деталей повідомлять згодом.
Нагадаємо, що сьогодні зранку під ракетними ворожими обстрілами опинилися п’ять залізничних станцій у Центрі та на Заході України. Щонайменше 16 пасажирських поїздів затримуються у дорозі. Час затримки деяких становить близько трьох годин.
Також повідомлялося, що у Золочівському районі Львівщини сталися пожежі через ракетні обстріли.
Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 61 добу.