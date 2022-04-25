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Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Ракетный обстрел Кременчуга и вторая Буча на Запорожье: что происходит на 61-е сутки войны в Украине (онлайн)

Ракетный обстрел Кременчуга и вторая Буча на Запорожье: что происходит на 61-е сутки войны в Украине (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас составляет более 21 тыс.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

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Прямая трансляция
23:47 - 24 апреля

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21:41 - 24 апреля

Президент США Джо Байден заявил, что и дальше будет поддерживать Украину и украинцев.

— Через два месяца после того, как Путин совершил неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину, Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти. Мы будем и дальше поддерживать украинцев в их борьбе за защиту родной земли — написал он.

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21:02 - 24 апреля

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20:39 - 24 апреля

Оккупационные войска обстреляли Полтавщину. Пять российских ракет ударили по объектам инфраструктуры в области. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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19:49 - 24 апреля

В Пасху, 24 апреля, российские войска обстреляли Чугуев Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб 59-летний мужчина, еще трое получили ранения, в том числе 11-летний ребенок.

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19:14 - 24 апреля

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18:36 - 24 апреля

Россия снова сорвала эвакуацию людей из Мариуполя. Сообщила министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

— Россияне не подтвердили режим прекращения огня. Мы уже не просим, мы требуем от ООН обеспечить режим прекращения огня и открытия гуманитарного коридора как из Азовстали, так и из Мариуполя в целом, — заявила она в эфире общенационального телемарафона.

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17:13 - 24 апреля

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в Пасху пожелал всем украинцам скорейшего установления мира.

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17:09 - 24 апреля

Это будет победа Украины и стратегическое поражение России. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс в разговоре с журналисткой BBC Софи Раворт.

— То, что мы видели от наших украинских партнеров – это не что иное, как победа на поле боя. Сейчас они (украинцы, — Ред.) выиграют битву за Украину. И это неудивительно, потому что они борются настойчиво и решительно, – сказал Прайс.

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16:44 - 24 апреля

Украинские морпехи показали хорошую работу от расчета ПТРК Стугна-П. Российский танк Т-72 превратили в металлолом и продолжают “демилитаризировать” российский рейх.

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