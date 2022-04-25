Ракетный обстрел Кременчуга и вторая Буча на Запорожье: что происходит на 61-е сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас составляет более 21 тыс.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
Президент США Джо Байден заявил, что и дальше будет поддерживать Украину и украинцев.
— Через два месяца после того, как Путин совершил неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину, Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти. Мы будем и дальше поддерживать украинцев в их борьбе за защиту родной земли — написал он.
Two months after Putin launched an unprovoked and unjustified attack on Ukraine, Kyiv still stands. President Zelenskyy and his democratically-elected government remain in power.
We will continue to support Ukrainians in their fight to defend their homeland.
— President Biden (@POTUS) April 24, 2022
Оккупационные войска обстреляли Полтавщину. Пять российских ракет ударили по объектам инфраструктуры в области. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
В Пасху, 24 апреля, российские войска обстреляли Чугуев Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб 59-летний мужчина, еще трое получили ранения, в том числе 11-летний ребенок.
Россия снова сорвала эвакуацию людей из Мариуполя. Сообщила министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
— Россияне не подтвердили режим прекращения огня. Мы уже не просим, мы требуем от ООН обеспечить режим прекращения огня и открытия гуманитарного коридора как из Азовстали, так и из Мариуполя в целом, — заявила она в эфире общенационального телемарафона.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в Пасху пожелал всем украинцам скорейшего установления мира.
We are inspired by the resilience of Orthodox Christians in Ukraine in the face of President Putin’s brutal war of aggression. We are continuing to support them and, today, we wish them and all others celebrating Easter hope and a swift return to peace. pic.twitter.com/a7Via170aP
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 24, 2022
Это будет победа Украины и стратегическое поражение России. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс в разговоре с журналисткой BBC Софи Раворт.
— То, что мы видели от наших украинских партнеров – это не что иное, как победа на поле боя. Сейчас они (украинцы, — Ред.) выиграют битву за Украину. И это неудивительно, потому что они борются настойчиво и решительно, – сказал Прайс.
Украинские морпехи показали хорошую работу от расчета ПТРК Стугна-П. Российский танк Т-72 превратили в металлолом и продолжают “демилитаризировать” российский рейх.