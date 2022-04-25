В Золочевском районе Львовской области произошли пожары из-за ракетных обстрелов.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Сегодня с утра на территории области сработал сигнал тревоги. Впоследствии были слышны взрывы.

Глава ОВА призвал людей не выходить из укрытий, в области работает наша противовоздушная оборона.

Позже Максим Козицкий добавил, что в двух населенных пунктах в Золочевском районе произошли пожары.

— Ситуация контролируемая. Подробности впоследствии. Оставайтесь в укрытиях, – сообщил он.

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Отметим, что в Ровенской и Волынской областях воздушная тревога продолжается.

Ранее сообщалось, что обломки российских ракет, которые утром 18 апреля ударили по Львову, были обнаружены на территории детского приюта.

Напомним, что война в Украине длится уже 61 день.

Фото: Воздушное командование Запад