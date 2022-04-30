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Ракетный удар по Одессе: оккупанты разрушили взлетно-посадочную полосу аэропорта

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Ракетный удар по Одессе: оккупанты разрушили взлетно-посадочную полосу аэропорта

Российские оккупанты нанесли удар по Одесскому аэропорту. В результате чего повреждена взлетно-посадочная полоса. К сожалению, в дальнейшем ее использование невозможно.

— В результате ракетной атаки по Одессе повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта. Ее дальнейшее использование невозможно, — отметили в Оперативном командовании Юг, передает горсовет.

Также там напомнили, что распространение информации о боевых действиях подлежит согласованию с военным командованием и имеет временные ограничения.

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