Российские оккупанты нанесли удар по Одесскому аэропорту. В результате чего повреждена взлетно-посадочная полоса. К сожалению, в дальнейшем ее использование невозможно.

— В результате ракетной атаки по Одессе повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта. Ее дальнейшее использование невозможно, — отметили в Оперативном командовании Юг, передает горсовет.

Также там напомнили, что распространение информации о боевых действиях подлежит согласованию с военным командованием и имеет временные ограничения.