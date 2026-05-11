Украинский телеведущий Андрей Доманский после начала полномасштабной войны России против Украины получил российский паспорт.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист-расследователь изданий Схемы и Радио Свобода Георгий Шабаев.

Доманский получил гражданство РФ

Согласно данным базы Федеральной налоговой службы РФ, российский паспорт Доманскому выдали 17 декабря 2022 года в Главном управлении МВД России в Санкт-Петербурге.

Сейчас смотрят

Также, по информации Георгия Шабаева, в марте 2023 года телеведущий начал работать программистом в ООО Совкомбанк Технологии, которое является подразделением подсанкционного Совкомбанка.

— Я сначала удивился — где Доманский, а где программирование? Но потом увидел, что он получил профильное образование в Одесском политехническом институте, а в одном из интервью рассказывал, что с детства хотел быть программистом, — отметил журналист-расследователь.

Шабаев рассказал, что узнал о новом месте работы Доманского благодаря утечкам из баз Пенсионного фонда РФ.

Кроме того, журналист нашел российский номер телеведущего, однако связаться с ним не смог.

Также Шабаев установил, что в январе 2024 года Андрей Доманский находился в ОАЭ, где девять ночей прожил в отеле InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort & Spa.

Согласно утечке базы данных Клиенты туроператоров 2024, стоимость этой поездки составила почти полмиллиона рублей, что на тот момент превышало $5 тыс.

Что известно об Андрее Доманском

В 1992 году Андрей Доманский работал на одесской радиостанции Просто радио. Через десять лет он начал работать на Новом канале в программе Подъем.

Позже телеведущий вел шоу Интуиция, Кто против блондинок?, Фабрика звезд и другие проекты. В 2011 году он стал соведущим шоу Голос страны на телеканале 1+1.

С 2014 года Доманский работал на телеканале Интер.

В 2018 году вокруг канала разгорелся скандал из-за концерта Победа. Одна на всех, ведущим которого был Доманский. В сети появился отрывок записи концерта.

— Мы не можем допустить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных шествий в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников, — сказал Доманский в заставке.

После этого возле офиса телеканала Интер прошла акция протеста.

После начала полномасштабного вторжения России, 20 апреля, телеведущий опубликовал обращение к волонтерам на украинском языке.

Пользователи соцсетей раскритиковали его за предыдущее продвижение пророссийских нарративов.

После этого Доманский перестал появляться в публичном пространстве, скрыл свои страницы в соцсетях, а позже полностью их удалил.

Радиоведущий и блогер Слава Дёмин сообщал со ссылкой на общих знакомых, что Доманский уехал в одну из стран Балтии.

По словам Дёмина, он предлагал телеведущему записать интервью, однако тот прочитал сообщение и не ответил.

Фото: Георгий Шабаев

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.