В пятницу, 15 мая, Украина и Россия провели обмен пленными, благодаря чему удалось вернуть домой 205 граждан. Это первый этап обмена в пределах 1000 на 1000.

Об этом сообщают президент Украины Владимир Зеленский, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Обмен пленными 15 мая

По словам Зеленского, сегодня из российского плена возвращаются воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Президент добавил, что это первый этап обмена 1000 на 1000.

Среди освобожденных из плена – рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в неволи еще с 2022 года.

Как рассказал президент, они защищали Украину в Мариуполе и на Азовстале, на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и Чернобыльской АЭС.

– Благодарю всех, кто работает ради возвращения наших людей домой, прежде всего воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины, и нашей команде. Спасибо всем партнерам, которые помогают освобождать украинцев из плена. Продолжим бороться за каждого и каждую, кто до сих пор остается в неволе, – заявил Зеленский.

Лубинец добавил, что среди освобожденных есть военнослужащие Азова. По его словам, этот обмен особенный тем, что 95% возвращенных попали в плен в 2022 году (193 защитника из 205 военных).

Кроме этого, удалось вернуть защитника, осужденного в России и помилованного.

Обмен пленными 15 мая: какое состояние освобожденных

Многие освобожденые украинцы возвращаются с серьезными травмами, подорванным здоровьем и тяжелыми психологическими последствиями, утверждает омбудсмен.

По словам Лубинца, среди них – те защитники, которых эвакуировали из Азовстали ранеными. Впереди всех ждет реабилитация, восстановление документов и банковских карт.

Среди освобожденных есть представители разных родов войск: десантно-штурмовых, мотопехотных, механизированных, морской пехоты.

Домой возвращаются преимущественно рядовой и сержантский состав, но есть также офицеры и капитаны.

Все были подтверждены в плену через Международный комитет Красного Креста.

Самому младшему освобожденному — 21 год, самому старшему — 62 года. Двое возвращенных сегодня празднуют день рождения: им 40 и 36 лет.

Как добавил Лубинец, 21 украинский защитник имел или совсем скоро будет праздновать день рождения в мае. Среди возвращенных есть пять однофамильцев.

11 мая Зеленский заявил, что США выступили посредником в обмене пленными между Украиной и Россией по формуле 1000 на 1000. Президент анонсировал контакты на необходимом уровне, чтобы согласовать конфигурацию обмена.

Обмен пленными 24 апреля

В пятницу, 24 апреля, Украина и Россия провели обмен пленными, в результате чего удалось вернуть домой 193 украинских защитников.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, среди них были военные из ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Государственной специальной службы транспорта.

По словам Зеленского, украинские воины защищали государство на разных направлениях. В частности, на некоторых из возвращенных из плена Россия уже возбудила уголовные дела.

