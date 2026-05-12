Ермак после суда заявил, что остается в Украине и будет ездить на фронт
Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак по итогам первого дня заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по вопросу об избрании ему меры пресечения заявил, что уведомление о подозрении является необоснованным.
Ермак опубликовал заявление по поводу судебного заседания
— В течение последних месяцев оказывалось беспрецедентное публичное давление на правоохранительные органы с требованием составить в отношении меня уведомление о подозрении. Убежден, что следствие должно быть независимым от политических заявлений, медийных кампаний или любых других форм влияния, – написал Ермак вечером 12 мая.
Он сообщил, что планирует отстаивать свои права, имя и репутацию в соответствии с законами Украины, а также заявил о готовности ко всем процессуальным действиям.
— Я остаюсь в Украине, продолжу вести адвокатскую деятельность. Планирую ездить к военным на фронт, работать с их запросами, поддерживать наших защитников, бывших военнопленных и их семьи. Потому что это моя страна и мой долг, – написал Ермак.
НАБУ и САП сообщили Ермаку о подозрении
Вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили Ермаку о подозрении в качестве одного из участников организованной группы, которую следствие считает причастной к легализации 460 млн грн в ходе реализации элитного строительного проекта в окрестностях Киева.
Сам Ермак опроверг информацию о наличии у него элитной недвижимости.
ВАКС продолжит рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Ермаку, которого подозревают в легализации средств, 13 мая в 12:00.
Ожидается, что во время заседания выступят сторона защиты и сам подозреваемый.
Прокуратура также должна предоставить суду дополнительные материалы, после чего будет принято решение по ходатайству об избрании меры пресечения.
В САП заявили о намерении ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 180 млн грн.