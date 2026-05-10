Особый день: Леся Никитюк показала своих маму и сына
Украинская звезда Леся Никитюк отчасти показала лицо своего сына.
Украинская телеведущая Леся Никитюк частично показала лицо своего сына Оскара, которому сейчас 10 месяцев.
В День матери, 10 мая, звезда опубликовала в соцсетях фотографию со своей мамой Екатериной, которая держит мальчика на руках. Раньше телеведущая преимущественно показывала малыша только со спины, однако на этот раз из-за букета цветов можно увидеть его лицо.
В сообщении Леся Никитюк поздравила маму с праздником и поблагодарила ее за заботу и поддержку.
– Очень особенный день! Поздравляю всех ваших мам и свою родную! Спасибо за каждый день, за все советы, за каждое купе-купе, но-но-но и цехо-тихо, – написала звездная мамочка.
Известно, что телеведущая находится в отношениях с военным Дмитрием Бабчуком. Пара познакомилась осенью 2024 года, а впоследствии мужчина сделал предложение звезде.
Летом прошлого года Никитюк подтвердила рождение сына, которого назвали Оскаром.
Фото: Леся Нікітюк/Instagram