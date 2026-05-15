За годы полномасштабной войны многие украинки привыкли жить в состоянии постоянной фоновой тревоги. В нашей реальности истощение часто становится “нормой”, а забота о себе откладывается на потом.

Чтобы изменить это восприятие и помочь женщинам стабилизировать эмоциональное состояние, Regeneration открыл новый набор на бесплатную онлайн-программу психологической поддержки.

При поддержке Фонда Елены Пинчук команда проекта уже реализовала шесть потоков программы, оказав профессиональную помощь более 3 тыс. женщинам.

Программа, прежде всего, создана для женщин, которые проживают стресс войны. В новом потоке первоочередное участие предоставляется партнерам военнослужащих и ветеранов, которые живут в постоянном ожидании, хронической тревоге, эмоциональной перегрузке, сталкиваются с конфликтами в отношениях и необходимостью “держаться” несмотря ни на что.

Присоединиться к потоку могут женщины, которые вынуждены жить далеко от дома, остаются в Украине, осуществляют волонтерскую деятельность, поддерживают других, часто теряя собственную опору.

Формат Regeneration – это три месяца групповой терапии в кругу тех, кто имеет схожие переживания. Еженедельные онлайн-встречи под сопровождением опытных украинских психологов становятся безопасным пространством, где не нужно прятать усталость или стыдиться своих эмоций.

Общий опыт, взаимная поддержка и регулярные групповые практики помогают лучше понять себя, научиться психологической устойчивости и саморегуляции в состояниях разного уровня стресса, а также постепенно восстанавливать внутренние ресурсы.

В седьмом потоке команда Regeneration также добавляет промежуточную коуч-сессию для усиления мотивации и внутренней опоры участниц внутри онлайн-курса.

Участие в программе полностью бесплатное. Узнать больше и заполнить анкету можно на сайте проекта Regeneration.

О проекте

Проект Regeneration создан по инициативе Фонда Елены Пинчук в 2022 году в партнерстве с ОО Институт Процесс-ориентированной работы в Украине имени Григория Сковороды.

Программа предлагает женщинам групповую психологическую поддержку, которая позволяет преодолеть эмоциональное истощение, восстановить внутреннее равновесие и обрести силы для дальнейшей жизни.

Фото: Пресс-служба проекта Regeneration

