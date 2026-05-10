9 и 10 мая зрители телеканала СТБ увидели новые эпизоды проекта МастерШеф 17. Это были как всегда интересные и насыщенные выпуски.

Как прошел 19 и 20 выпуски МастерШеф 17

Неделя на проекте стартовала с конкурса из золотой коллекции шоу — знаменитого “крота”, который в этот раз получил новое прочтение. Для того чтобы завоевать дополнительное время на приготовление, участники выполняли скрытые адженды.

Кулинары работали в парах, а центральной темой испытания стал амиссбуш.

В следующем конкурсе любители готовили блюда из непопулярных продуктов, которые были спрятаны под баранцами. Вручали их так называемые андердоги — участники, которых считали менее популярными на проекте.

В то же время, не все соглашались с таким статусом, а во время дегустации каждый пытался удивить судей авторским блюдом.

Кроме того, на этой неделе участники тренировали навык понимать друг друга почти без слов, что является важной частью работы профессиональной кухни. Представители команд получили блюда-образцы, после чего стартовал конкурс в формате “испорченного кулинарного телефона”. Задачей было передать рецепт команде, используя минимум слов.

На битве черных фартуков кулинаров ждала настоящая горка из разных круп. Именно они стали главным ингредиентом конкурсных блюд, ведь крупа остается неотъемлемой частью украинской кухни и ресторанного меню.

Кто покинул МастерШеф 17 в 20 выпуске 10 мая

На этой неделе проект покинула Карина Рябцева. Это было решение не судей, а самой девушки из-за состояния здоровья.

Женщина – старшая медицинская сестра в отделении травматологии и ортопедии. И именно на фоне напряженной и ответственной работы кулинария стала для нее релаксом души.

Источник : СТБ

