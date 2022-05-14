Российские солдаты уничтожают Кинбурнскую косу: горит почти 4 тыс. га леса

В южном регионе Украины российские солдаты уничтожают уникальную заповедную Кинбурнскую косу, являющуюся частью Черноморского биосферного заповедника. В этой местности более недели продолжаются пожары, тушение которых усложняется из-за временной оккупации территории.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отметила, что в Херсонской области со средины апреля горят леса. Огонь охватил около 4 тыс. га лесов на границе Херсонской и Николаевской областей.

— Под угрозой уничтожения оказался весь растительный мир, в частности, самое большое в Европе поле диких краснокнижных орхидей (его площадь достигает более 60 га), многолетние деревья, розовые озера, животные, — отметила уполномоченная Верховной Рады.

Сейчас на территории косы остаются люди, которым нужна помощь, однако выезд на материк контролируют российские военные, не пропускающие лесную охрану в очаги возгораний. Пожарным машинам не хватает топлива для тушения пламени, отсутствует техника и почти нет доставки еды для местных жителей.

Ситуация в уникальной заповедной зоне близится к катастрофической, отметила омбудсмен. Последствия лесных пожаров очень опасны для жизни людей и чрезвычайно разрушительны для окружающей среды. Огонь уничтожает целые экосистемы украинских лесов, которые трудно будет восстановить, объяснила Денисова.

Действия оккупантов являются нарушением четырех Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов к ним (в частности, Протокола № 1 от 1977 года). Омбудсмен обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время полномасштабного военного вторжения РФ с призывом учесть факты нарушений прав человека российской армией в Украине.