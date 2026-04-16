Работа ресторанов McDonald’s в Украине с начала полномасштабной войны подчиняется строгим правилам безопасности. У этой сети есть четкий алгоритм действий во время воздушной тревоги, который является обязательным для всех заведений.

Как работает McDonald’s во время тревоги, читайте в нашем материале.

Работает ли McDonald’s во время тревоги

При объявлении воздушной тревоги все рестораны McDonald’s прекращают работу. Обслуживание клиентов приостанавливается независимо от формата заведения. Это касается и залов, и заказов на вынос, и доставки.

Такое решение является централизованным и не зависит от конкретного города или ситуации возле отдельного ресторана. Основная причина остановки — это безопасность сотрудников и посетителей.

Что нужно знать о работе McDonald’s во время тревоги

После сигнала тревоги персонал действует по внутреннему протоколу. В течение нескольких минут работа кухни и касс прекращается, новые заказы не принимаются.

Сотрудники сообщают посетителям о необходимости покинуть помещение и помогают сориентироваться, куда именно нужно пройти. Полная эвакуация ресторана, как правило, занимает до пяти минут.

После этого сотрудники вместе с клиентами переходят в ближайшее укрытие. В компании предусмотрены базовые условия для пребывания персонала в таких местах — в частности, речь идет о необходимых вещах для ожидания окончания тревоги. Речь идет об пледах и термосах с горячими напитками для работников ресторана.

Если тревога начинается во время обслуживания, заведение может завершить выдачу уже готовых заказов, но только при условии, что это не создает рисков. При этом прием новых заказов немедленно прекращается.

Доставка в этот период также не работает, а посетителей просят не оставаться в помещении, а направляться в укрытие.

Как работает Макдоналдс во время тревоги: когда возобновляется работа после отбоя

После сигнала об отбое воздушной тревоги рестораны не открываются мгновенно. Заведению нужно время, чтобы вернуться к привычному режиму. Обычно у входа размещают объявление о точном времени возобновления работы после отбоя. На это уходит около часа.

За этот период персонал возвращается из укрытия, запускает оборудование, возобновляет работу кухни и проверяет все процессы. Только после этого ресторан снова начинает принимать заказы.

Если сигнал об отмене воздушной тревоги поступает менее чем за час до окончания работы, ресторан в этот день уже не открывается. Кроме того, заведения не работают во время отключений электроэнергии и возобновляют работу примерно через час после восстановления электроснабжения.

Итак, McDonald’s в Украине во время воздушной тревоги полностью прекращает работу и организовывает эвакуацию людей в укрытия. Возобновление работы происходит не сразу после отбоя, а только после подготовки заведения, что занимает определенное время. Такой подход позволяет обеспечить безопасность как работников, так и посетителей.

Фото: McDonald’s

