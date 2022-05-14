Російські солдати знищують Кінбурнську косу: горить майже 4 тис. га лісу

У південному регіоні України російські солдати знищують унікальну заповідну Кінбурнську косу, яка є частиною Чорноморського біосферного заповідника. У цій місцевості понад тиждень тривають пожежі, гасіння яких ускладняються через тимчасову окупацію території.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зазначила, що у Херсонській області з середини квітня горять ліси. Вогонь охопив майже 4 тис. га лісів на межі Херсонської та Миколаївської областей.

– Під загрозою знищення опинився весь рослинний світ, зокрема, найбільше в Європі поле диких червонокнижних орхідей (його площа сягає понад 60 га), багаторічні дерева, рожеві озера, тварини, – наголосила уповноважена Верховної Ради.

Зараз на території коси залишаються люди, яким потрібна допомога, проте виїзд на материк контролюють російські військові, які не пропускають лісову охорону до осередків загорянь. Пожежним машинам не вистачає палива для гасіння полум’я, відсутня техніка та майже немає доставлення їжі для місцевих мешканців.

Ситуація в унікальній заповідній зоні наближається до катастрофічної, наголосила омбудсмен. Наслідки лісових пожеж є дуже небезпечним для життя людей та надзвичайно руйнівними для довкілля. Вогонь знищує цілі екосистеми українських лісів, які потім важко буде відновити, пояснила Денісова.

Дії окупантів є порушенням чотирьох Женевських конвенцій 1949 року та додаткових протоколів до них (зокрема, Протоколу № 1 від 1977 року). Омбудсмен звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час повномасштабного військового вторгнення РФ з закликом врахувати факти порушень прав людини російською армією в Україні.