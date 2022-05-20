На Закарпатье уклонист в гидрокостюме пытался сбежать из Украины через реку Тиса

Май, 20 в 12:53

В Закарпатской области разоблачили незаконный канал переправки военнообязанных мужчин за границу Украины. Организаторами противоправной схемы стали трое мужчин в возрасте от 23 до 29 лет.

По данным Департамента стратегических расследований Национальной полиции, военнообязанных мужчин переправляли через государственную границу Украины в одну из стран-членов Европейского Союза.

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Для реализации преступного намерения фигуранты дела пытались определить информацию о времени и месте несения службы пограничных нарядов вдоль реки Тиса. В дальнейшем они выдавали желающим гидрокостюм для “трансфера”.

В настоящее время двум фигурантам объявлены подозрения за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины (по части 2 статьи 332 действующего Уголовного кодекса). Наибольшее наказание предусматривает тюремное заключение сроком от семи до девяти лет. Досудебное расследование продолжается.