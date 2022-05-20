На Закарпатті ухилянт у гідрокостюмі намагався втекти з України через річку Тиса

Травень, 20 в 12:53

У Закарпатській області викрили незаконний канал переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон України. Організаторами протиправної схеми стали троє чоловіків віком від 23 до 29 років.

За даними Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, військовозобов’язаних чоловіків переправляли через державний кордон України до однієї з країн-членів Європейського Союзу.

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Для реалізації злочинного наміру фігуранти справи намагалися визначити інформацію про час та місце несення служби прикордонних нарядів вздовж річки Тиса. Надалі вони видавали охочим гідрокостюм для “трансферу”.

Наразі двом фігурантам оголошено підозри за незаконне переправлення осіб через державний кордон України (за частиною 2 статті 332 чинного Кримінального кодексу). Найбільше покарання передбачає тюремне ув’язнення на термін від семи до дев’яти років. Досудове розслідування триває.