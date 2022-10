В Афганистане количество жертв в результате землетрясения возросло до тысячи человек

Мощное землетрясение в Афганистане унесло жизни тысячи человек и еще сотни получили ранения. Об этом сообщает издание BBC со ссылкой на комментарий представителя Талибана.

Начальник отдела информации провинции Пактика Мохаммад Амин Хазифи сообщил, что 1 тыс. человек погибли и 1 500 получили ранения.

Глава радикального исламистского движения Талибан Хайбатулла Ахундзада заявил, что сотни домов были разрушены, и количество погибших, вероятно, возрастет.

Сообщается, что это самое смертоносное землетрясение, произошедшее в Афганистане за последние два десятилетия.

An earthquake in a remote part of Afghanistan has killed at least 280 people and injured hundreds.

