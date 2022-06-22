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Факты / Происшествия

В Афганистане количество жертв в результате землетрясения возросло до тысячи человек

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
землетрус в Афганістані

Мощное землетрясение в Афганистане унесло жизни тысячи человек и еще сотни получили ранения. Об этом сообщает издание BBC со ссылкой на комментарий представителя Талибана.

Начальник отдела информации провинции Пактика Мохаммад Амин Хазифи сообщил, что 1 тыс. человек погибли и 1 500 получили ранения.

Глава радикального исламистского движения Талибан Хайбатулла Ахундзада заявил, что сотни домов были разрушены, и количество погибших, вероятно, возрастет.

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Сообщается, что это самое смертоносное землетрясение, произошедшее в Афганистане за последние два десятилетия.

Землетрясение произошло примерно в 44 км от юго-восточного города Хост вскоре после 01.30 по местному времени, когда многие спали дома. По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 6,1 произошло на глубине около 51 км.

— На каждой улице, по которой вы идете, вы слышите, как люди оплакивают смерть своих близких. Дома разрушены, — сказал BBC местный журналист из провинции Пактика, которая сильно пострадала.

Сообщается, что местные больницы в наиболее пострадавших регионах не могут справиться с количеством раненых.

Число погибших может продолжать расти и в дальнейшем, поскольку связь после землетрясения затруднена из-за повреждения вышек мобильной связи. Большинство жертв зафиксировано в районах Гаян и Бармал в Пактике. Местные СМИ пишут, что вся деревня в Гаяне была разрушена.

Землетрясения наносят часто значительный ущерб в Афганистане из-за того, что дома во многих сельских районах плохо построены.

Фото: kakar

Источник: BBC
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