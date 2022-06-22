В Афганістані кількість жертв внаслідок землетрусу зросла до тисячі осіб
Потужний землетрус в Афганістані забрав життя тисячі людей і ще сотні отримали поранення. Про це повідомляє видання ВВС з посиланням на коментар представника Талібану.
Начальник відділу інформації провінції Пактика Мохаммад Амін Хазіфі повідомив, що 1 тис. людей загинули і 1 500 отримали поранення.
Голова радикального ісламістського руху Талібан Хайбатулла Ахундзада заявив, що сотні будинків були зруйновані, і кількість загиблих, ймовірно, зросте.
Повідомляється, що це найсмертоносніший землетрус, який стався в Афганістані за останні два десятиліття.
An earthquake in a remote part of Afghanistan has killed at least 280 people and injured hundreds.
Journalist @alibomaye explains why underfunded aid agencies are struggling to respond
: https://t.co/lkecToKpFH pic.twitter.com/V1MQ1zUecZ
— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 22, 2022
Землетрус стався приблизно за 44 км від південно-східного міста Хост невдовзі після 01.30 за місцевим часом, коли багато людей спали вдома. За даними сейсмологів, землетрус магнітудою 6,1 стався на глибині близько 51 км.
— На кожній вулиці, якою ви йдете, ви чуєте, як люди оплакують смерть своїх близьких. Будинки зруйновані, – сказав BBC місцевий журналіст із провінції Пактика, яка дуже постраждала.
Повідомляється, що місцеві лікарні у регіонах, які найбільше постраждали, не можуть впоратися із кількістю поранених.
: 1000+ have been killed in Afghanistan after a massive earthquake hit the country.
Not to forget that US stole around $7B Afghan money & the Afghan civilians are now living under brutal US sanction. Situation going extremely disastrous, Intl community must engage. pic.twitter.com/DYw9ec1r6N
— Sayed Abdullah (@Dragonvibee) June 22, 2022
Кількість загиблих може продовжувати зростати і надалі, оскільки зв’язок після землетрусу утруднений через пошкодження вишок мобільного зв’язку. Більшість жертв наразі зафіксовано в районах Гаян та Бармал у Пактиці. Місцеві ЗМІ пишуть, що ціле село в Гаяні було зруйноване.
Землетруси завдають часто значної шкоди в Афганістані через те, що житла в багатьох сільських районах погано побудовані.
Фото: kakar