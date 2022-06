В Афганістані кількість жертв внаслідок землетрусу зросла до тисячі осіб

Потужний землетрус в Афганістані забрав життя тисячі людей і ще сотні отримали поранення. Про це повідомляє видання ВВС з посиланням на коментар представника Талібану.

Начальник відділу інформації провінції Пактика Мохаммад Амін Хазіфі повідомив, що 1 тис. людей загинули і 1 500 отримали поранення.

Голова радикального ісламістського руху Талібан Хайбатулла Ахундзада заявив, що сотні будинків були зруйновані, і кількість загиблих, ймовірно, зросте.

Повідомляється, що це найсмертоносніший землетрус, який стався в Афганістані за останні два десятиліття.

An earthquake in a remote part of Afghanistan has killed at least 280 people and injured hundreds. Journalist @alibomaye explains why underfunded aid agencies are struggling to respond

Землетрус стався приблизно за 44 км від південно-східного міста Хост невдовзі після 01.30 за місцевим часом, коли багато людей спали вдома. За даними сейсмологів, землетрус магнітудою 6,1 стався на глибині близько 51 км.

Повідомляється, що місцеві лікарні у регіонах, які найбільше постраждали, не можуть впоратися із кількістю поранених.

: 1000+ have been killed in Afghanistan after a massive earthquake hit the country.

Not to forget that US stole around $7B Afghan money & the Afghan civilians are now living under brutal US sanction. Situation going extremely disastrous, Intl community must engage. pic.twitter.com/DYw9ec1r6N

— Sayed Abdullah (@Dragonvibee) June 22, 2022