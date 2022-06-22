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Факти / Надзвичайні події

В Афганістані кількість жертв внаслідок землетрусу зросла до тисячі осіб

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
землетрус в Афганістані

Потужний землетрус в Афганістані забрав життя тисячі людей і ще сотні отримали поранення. Про це повідомляє видання ВВС з посиланням на коментар представника Талібану.

Начальник відділу інформації провінції Пактика Мохаммад Амін Хазіфі повідомив, що 1 тис. людей загинули і 1 500 отримали поранення.

Голова радикального ісламістського руху Талібан Хайбатулла Ахундзада заявив, що сотні будинків були зруйновані, і кількість загиблих, ймовірно, зросте.

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Повідомляється, що це найсмертоносніший землетрус, який стався в Афганістані за останні два десятиліття.

Землетрус стався приблизно за 44 км від південно-східного міста Хост невдовзі після 01.30 за місцевим часом, коли багато людей спали вдома. За даними сейсмологів, землетрус магнітудою 6,1 стався на глибині близько 51 км.

— На кожній вулиці, якою ви йдете, ви чуєте, як люди оплакують смерть своїх близьких. Будинки зруйновані, – сказав BBC місцевий журналіст із провінції Пактика, яка дуже постраждала.

Повідомляється, що місцеві лікарні у регіонах, які найбільше постраждали, не можуть впоратися із кількістю поранених.

Кількість загиблих може продовжувати зростати і надалі, оскільки зв’язок після землетрусу утруднений через пошкодження вишок мобільного зв’язку. Більшість жертв наразі зафіксовано в районах Гаян та Бармал у Пактиці. Місцеві ЗМІ пишуть, що ціле село в Гаяні було зруйноване.

Землетруси завдають часто значної шкоди в Афганістані через те, що житла в багатьох сільських районах погано побудовані.

Фото: kakar

Джерело: BBC
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