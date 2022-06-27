Червень, 27 в 18:09

Російські ракети вдарили по торговому центру в Кременчуку. У мережі з’явилось перше відео зсередини ТРЦ. Запис зробив очевидець, якому вдалося вибратися живим з будівлі.

На відео можна помітити, що повсюди після ракетного удару залишились лише руїни та густий дим. Все горить у полум’ї, а через дим ледь можна розгледіти що-небудь на відстані до 15 метрів.

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Напередодні пролунав вибух у ТРЦ Кременчука, в якому перебували близько тисячі людей. За останніми даними, відомо щонайменше про 20 поранених, з них 9 мирних жителів у важкому стані. Вже підтверджено, що 2 людей загинули. Рятувальна операція триває.