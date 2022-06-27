Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Повсюди руїни та дим: перше відео зсередини ТРЦ у Кременчуку після удару

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Повсюди руїни та дим: перше відео зсередини ТРЦ у Кременчуку після удару
Фото: Факти ICTV

Російські ракети вдарили по торговому центру в Кременчуку. У мережі з’явилось перше відео зсередини ТРЦ. Запис зробив очевидець, якому вдалося вибратися живим з будівлі.

На відео можна помітити, що повсюди після ракетного удару залишились лише руїни та густий дим. Все горить у полум’ї, а через дим ледь можна розгледіти що-небудь на відстані до 15 метрів.

Зараз дивляться

Напередодні пролунав вибух у ТРЦ Кременчука, в якому перебували близько тисячі людей. За останніми даними, відомо щонайменше про 20 поранених, з них 9 мирних жителів у важкому стані. Вже підтверджено, що 2 людей загинули. Рятувальна операція триває.

Читайте
Кремль перейшов до відвертого терору, санкції "ламають хребет" РФ: Арестович про удар по Кременчуку

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка