Собирал деньги на “потребности ВСУ”: в Киеве сообщили о подозрении псевдоволонтеру

Июль, 16 в 13:31

В Киеве сообщили о подозрении псевдоволонтеру, который якобы собирал деньги на нужды Вооруженных сил Украины. Однако на самом деле мужчина присваивал почти все добровольные пожертвования.

Гражданин обращался в Telegram-канале с призывом о сборе денег, которые обещал передать ВСУ. Он указывал данные своих банковских карт, а перечисленные средства тратил на собственные нужды. Чтобы скрыть мошенничество, мужчина перечислял 5 грн на единый счет для поддержки ВСУ, а затем в фоторедакторе менял сумму взноса и делал “отчет”.

Во время обысков по месту его жительства изъяли ноутбук, флеш-накопитель, деньги и банковские карты, на которые перечислялись средства. Мужчину задержали правоохранители.

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