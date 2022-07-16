Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Собирал деньги на “потребности ВСУ”: в Киеве сообщили о подозрении псевдоволонтеру

Юля Захарченко, редактор ленты
Собирал деньги на “потребности ВСУ”: в Киеве сообщили о подозрении псевдоволонтеру
Фото: Офис генпрокурора

В Киеве сообщили о подозрении псевдоволонтеру, который якобы собирал деньги на нужды Вооруженных сил Украины. Однако на самом деле мужчина присваивал почти все добровольные пожертвования.

Гражданин обращался в Telegram-канале с призывом о сборе денег, которые обещал передать ВСУ. Он указывал данные своих банковских карт, а перечисленные средства тратил на собственные нужды. Чтобы скрыть мошенничество, мужчина перечислял 5 грн на единый счет для поддержки ВСУ, а затем в фоторедакторе менял сумму взноса и делал “отчет”.

Фото: Офис генпрокурора

Во время обысков по месту его жительства изъяли ноутбук, флеш-накопитель, деньги и банковские карты, на которые перечислялись средства. Мужчину задержали правоохранители.

Сейчас смотрят

Следователи сообщили о подозрении гражданину в незаконном использовании благотворительных пожертвований во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). Продолжается досудебное расследование.

Читайте
Спецслужбы РФ пытаются отследить маршруты поставки оружия в Украину - разведка

Источник: Офис генпрокурора
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка