Июль, 16 в 12:52

Спецслужбы России активизируют свою деятельность в странах Восточной Европы. Они пытаются отследить маршруты, по которым идет поставка оружия в Украину.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Отмечается, что для определения схем доставки россияне получили приказ вербовать сотрудников полиции и граждан, причастных к транспортировке оружия.

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— Для определения схем доставки и количества оружия, которое для отражения российского вторжения передают защитникам Украины страны-партнеры, российские военные атташе в странах Европейского Союза закрытыми каналами связи получили приказ активизировать вербовку сотрудников полиции и граждан, причастных к транспортировке оружия. В приграничных с Украиной регионах российские спецслужбы пытаются использовать представителей местных общин и пророссийских активистов, — говорится в сообщении.

По данным ГУР Минобороны, европейцы, которые получили от россиян предложения о сотрудничестве, сразу обращаются в полицию и органы безопасности.

Ранее стало известно, что агента РФ, который готовил диверсии и теракты в Одесской области, приговорили к восьми годам заключения.

Он периодически приезжал в Украину по заданию российских спецслужб. Установлено, что именно этот агент-иностранец организовал поджог военного автомобиля ВСУ в Одессе в декабре 2021 года и повреждение памятного знака Героев Небесной Сотни.