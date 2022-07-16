Збирав гроші на “потреби ЗСУ”: у Києві повідомили про підозру псевдоволонтеру

Липень, 16 в 13:31

У Києві повідомили про підозру псевдоволонтеру, який начебто збирав гроші на потреби Збройних сил України. Але насправді чоловік привласнював майже всі добровільні пожертви.

Громадянин звертався у Telegram-каналі з закликом про збирання грошей, які обіцяв передати ЗСУ. Він вказував дані своїх банківських карток, а перераховані кошти витрачав на власні потреби. Щоб приховати шахрайство, чоловік перераховував 5 грн на єдиний рахунок для підтримки ЗСУ, а потім у фоторедакторі змінював суму внеску та робив “звіт”.

Під час обшуків за місцем його проживання вилучили ноутбук, флеш-накопичувач, гроші та банківські картки, на які перераховували кошти. Чоловіка затримали правоохоронці.

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Слідчі повідомили про підозру громадянину в незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Триває досудове розслідування.