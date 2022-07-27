Помогал врагу: коллаборанту в Бердянске сообщили о подозрении

Июль, 27 в 16:28

Назначенному российскими военными чиновнику “правоохранительного органа” Бердянска сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Он добровольно согласился на сотрудничество с врагом и организовал структуру штата псевдооргана.

По данным Офиса генерального прокурора, мужчина организовывал и участвовал в проведении незаконных обысков и задержаний граждан Украины, в частности жителей Бердянского района в Запорожской области.

Следователи сообщили украинцу о подозрении в коллаборационной деятельности (по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины), за которое предусмотрено тюремное заключение до 15 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью и возможной конфискацией имущества. В настоящее время продолжается досудебное расследование.