Допомагав ворогу: колаборанту в Бердянську повідомили про підозру

Липень, 27 в 16:28

Призначеному російськими військовими посадовцю “правоохоронного органу” Бердянська повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Він добровільно погодився за співпрацю з ворогом та організував структуру штату псевдооргану.

За даними Офісу генерального прокурора, чоловік організовував та брав участь у проведенні незаконних обшуків та затримань громадян України, зокрема жителів Бердянського району Запорізької області.

Слідчі повідомили українцю про підозру в колабораційній діяльності (за ч. 7 ст. 111-1 КК України), за яку передбачено тюремне ув’язнення до 15 років з позбавленням права займатися певною діяльністю та можливою конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.