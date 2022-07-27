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Допомагав ворогу: колаборанту в Бердянську повідомили про підозру

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Допомагав ворогу: колаборанту в Бердянську повідомили про підозру
Фото: Офіс генпрокурора

Призначеному російськими військовими посадовцю “правоохоронного органу” Бердянська повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Він добровільно погодився за співпрацю з ворогом та організував структуру штату псевдооргану.

За даними Офісу генерального прокурора, чоловік організовував та брав участь у проведенні незаконних обшуків та затримань громадян України, зокрема жителів Бердянського району Запорізької області.

Слідчі повідомили українцю про підозру в колабораційній діяльності (за ч. 7 ст. 111-1 КК України), за яку передбачено тюремне ув’язнення до 15 років з позбавленням права займатися певною діяльністю та можливою конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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