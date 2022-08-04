РФ нанесла удар по жилым домам в окрестностях Запорожья
Российские оккупанты около 3.30 во время воздушной тревоги обстреляли окрестности одного из районов Запорожья.
Зафиксировано два прилета, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
– Разрушена многоэтажка и несколько частных домов. К счастью, среди людей жертв нет, – уточнил чиновник.
В то же время он призвал жителей Запорожья не игнорировать воздушную тревогу и обязательно следовать в укрытия.
В то же время, по уточненным данным председателя Запорожской ОВА Александра Старуха, ракетным обстрелам подвергся объект инфраструктуры в Заводском районе областного центра, где зафиксировано два взрыва, также есть один пострадавший, получивший ранения от осколков стекла.
На территории Запорожской области одна ракета взорвалась у трассы в районе села Вольноандреевка, еще одна – на складах агрофирмы в Тернуватской общине.
В селе Новоивановка Камышеваской общины в результате обстрелов разрушены жилые дома и зернохранилище. К счастью, пострадавших нет.
По данным Генштаба ВСУ, на Запорожском направлении зафиксированы обстрелы из артиллерии и танков возле Железнодорожного, Варваровки, Гуляйполя, Гуляйпольского, Темировки.
Также враг нанес авиаудар неподалеку Новополья, находящегося на границе Запорожской и Донецкой областей.
Фото: Олександр Старух