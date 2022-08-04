Август, 04 в 9:23

Российские оккупанты около 3.30 во время воздушной тревоги обстреляли окрестности одного из районов Запорожья.

Зафиксировано два прилета, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

– Разрушена многоэтажка и несколько частных домов. К счастью, среди людей жертв нет, – уточнил чиновник.

В то же время он призвал жителей Запорожья не игнорировать воздушную тревогу и обязательно следовать в укрытия.

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В то же время, по уточненным данным председателя Запорожской ОВА Александра Старуха, ракетным обстрелам подвергся объект инфраструктуры в Заводском районе областного центра, где зафиксировано два взрыва, также есть один пострадавший, получивший ранения от осколков стекла.

На территории Запорожской области одна ракета взорвалась у трассы в районе села Вольноандреевка, еще одна – на складах агрофирмы в Тернуватской общине.

В селе Новоивановка Камышеваской общины в результате обстрелов разрушены жилые дома и зернохранилище. К счастью, пострадавших нет.

По данным Генштаба ВСУ, на Запорожском направлении зафиксированы обстрелы из артиллерии и танков возле Железнодорожного, Варваровки, Гуляйполя, Гуляйпольского, Темировки.

Также враг нанес авиаудар неподалеку Новополья, находящегося на границе Запорожской и Донецкой областей.

Фото: Олександр Старух