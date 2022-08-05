Був прихід кількох ракет: росіяни завдали удару по Запорізькій області
Уночі 5 серпня російські військові завдали ракетних ударів по Запорізькій області. Вони вдарили поруч з обласним центром.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
– Ворог і надалі не дає спокою Запорізькому краю. Зафіксовано прихід кількох ракет поруч з обласним центром. За попередньою інформацією, жертв немає, – написав він у своєму Telegram-каналі.
Водночас секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв додав, що вночі під час повітряної тривоги окупанти обстріляли один із об’єктів інфраструктури у передмісті Запоріжжя.
Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено виробниче обладнання. На щастя, постраждалих немає.
4 серпня окупанти також обстріляли Запоріжжя, було два прильоти. Ракетного обстрілу зазнав об’єкт інфраструктури в Заводському районі обласного центру, де пролунало два вибухи.
Внаслідок ворожого удару є один постраждалий, який зазнав поранень від осколків скла.
У селі Новоіванівка Комишуваської громади внаслідок ворожих обстрілів зруйновано житлові будинки та зерносховище.
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