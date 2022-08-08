Август, 07 в 22:22

В Харькове прогремело несколько взрывов, когда на территории Харьковской области не раздавался сигнал воздушной тревоги.

Обновлено в 22.36. На территории Харькова дважды раздалась серия мощных взрывов, сообщают местные жители. Мэр Игорь Терехов призывает горожан оставаться в укрытиях.

После этого на территории Харьковской территориальной общины объявили воздушную тревогу в 22.23. А уже в 22.32 раздался сигнал опасности по всей области.