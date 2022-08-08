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Факты / Происшествия

В Харькове дважды прогремела серия взрывов

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
рятувальник
Фото: Depositphotos

В Харькове прогремело несколько взрывов, когда на территории Харьковской области не раздавался сигнал воздушной тревоги.

Обновлено в 22.36. На территории Харькова дважды раздалась серия мощных взрывов, сообщают местные жители. Мэр Игорь Терехов призывает горожан оставаться в укрытиях.

После этого на территории Харьковской территориальной общины объявили воздушную тревогу в 22.23. А уже в 22.32 раздался сигнал опасности по всей области.

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