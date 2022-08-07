Серпень, 07 в 20:01

У Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях прогриміла низка вибухів. За попередніми даними, вибухи почули у Кропивницькому, Кременчуці, Умані та Вінниці.

Варто зазначити, що у цей час не лунав сигнал повітряної тривоги у зазначених регіонах. Спочатку пролунали вибухи у Вінниці, а тоді в інших містах України.

Оновлено о 20.16. Міський глава Кременчука підтвердив, що було чутно вибухи. Але на території міста ніяких надзвичайних ситуацій не зафіксовано.