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Факти / Надзвичайні події

Немає повітряної тривоги: у Кіровоградській, Полтавській і Черкаській областях пролунали вибухи

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Немає повітряної тривоги: у Кіровоградській, Полтавській і Черкаській областях пролунали вибухи
Фото: Depositphotos

У Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях прогриміла низка вибухів. За попередніми даними, вибухи почули у Кропивницькому, Кременчуці, Умані та Вінниці.

Варто зазначити, що у цей час не лунав сигнал повітряної тривоги у зазначених регіонах. Спочатку пролунали вибухи у Вінниці, а тоді в інших містах України.

Оновлено о 20.16. Міський глава Кременчука підтвердив, що було чутно вибухи. Але на території міста ніяких надзвичайних ситуацій не зафіксовано.

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