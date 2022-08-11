Август, 11 в 18:47

В Германии перед судом Дюссельдорфа предстали двое мужчин, которые обвиняются в жестоком изнасиловании 18-летней беженки из Украины.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел с разницей в несколько минут на борту немецкого гостиничного судна Оскар Уайльд.

Подозреваемыми в преступлении являются 38-летний тунисец Рашид и 26-летний Абдуллахи из Нигерии.

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По всей вероятности, мужчины напали на жертву, когда она возвращалась в свой номер после ужина. Отмечается, что Рашид пошел за девушкой в ее каюту, а затем напал на нее.

Через десять минут после того, как мужчина покинул комнату, второй подозреваемый ворвался и тоже изнасиловал девушку.

Несмотря на то, что преступления были совершены в быстрой последовательности, обвиняемые не знали друг друга, и нет никаких доказательств их совместного плана, сообщила прокуратура Дюссельдорфа.

Известно, что подозреваемые мужчины также бежали из Украины, когда начались боевые действия. У них есть украинское гражданство. Рашид учился на стоматолога в Украине, а Абдуллахи изучал компьютерные науки.

Если суд докажет их вину, нападающим грозит длительный тюремный срок и депортация.