Июль, 25 в 16:56

В Днепропетровской области будут судить дедушку, который в течение полугода насиловал несовершеннолетнюю внучку.

Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

По данным следствия, в течение февраля-июля 2022 года, предлагая деньги и сладости, мужчина не раз насиловал 10-летнюю девочку.

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Жителю села Новоалександровка уже сообщили о подозрении по факту изнасилования, совершенного в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 4 ст. 152 УК Украины). В настоящее время подозреваемый взят под стражу.

Напомним, что в Кривом Роге приговорили к 13 годам лишения свободы мужчину, который насиловал свою 10-летнюю дочь. В течение двух лет ранее судимый мужчина после смерти жены совершал развратные действия, сексуальное насилие и насиловал свою малолетнюю дочь.