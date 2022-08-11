Серпень, 11 в 18:47

У Німеччині перед судом Дюссельдорфа постали двоє чоловіків, які звинувачуються у жорстокому зґвалтуванні 18-річної біженки з України.

Як повідомляє Daily Mail, інцидент стався з різницею у кілька хвилин на борту німецького готельного судна Оскар Уайльд.

Підозрюваними у злочині є 38-річний тунісець Рашид Б. та 26-річний Абдуллахі А. з Нігерії.

Зараз дивляться

Ймовірно, чоловіки напали на жертву, коли вона поверталася у свій номер після вечері. Зазначається, що Рашид пішов за дівчиною до її каюти, а потім напав на неї.

Через десять хвилин після того, як чоловік залишив кімнату, другий підозрюваний увірвався і також зґвалтував дівчину.

Попри те, що злочини були скоєні у швидкій послідовності, обвинувачені не знали один одного, і немає жодних доказів їхнього спільного плану, повідомила прокуратура Дюссельдорфа.

Відомо, що підозрювані чоловіки також втекли з України, коли почалися бойові дії. Вони мають українське громадянство. Рашид навчався на стоматолога в Україні, а Абдуллахі вивчав комп’ютерні науки.

Якщо суд доведе їхню провину, нападникам загрожує тривалий тюремний термін та депортація.